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رياضة

محمود الشامي: الأندية هاجمتني بسبب عقود اللاعبين الحقيقية.. ويجب إلغاء سقف الرواتب في مصر

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:32 ص
محمود الشامي
محمود الشامي
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محمد رشاد
قال محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقا، إنه تعرض لهجوم عارم من جانب الأندية المصرية وخاصة الأهلي والزمالك بعدما طلب الحصول عن العقود الحقيقية للاعبين والكشف عنها في وسائل الإعلام.

وأكد محمود الشامي في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الاتحاد الدولي فيفا يلزم الاتحاد المصري بالكشف عن عقود اللاعبين وعندما حاولت الكشف عن ذلك تم تعرضي للهجوم".

وأشار: "يجب إلغاء سقف رواتب اللاعبين المصريين أسوة بأوروبا وذلك قد يتسبب في فقد بعض اللاعبين المهمين مثل رمضان صبحي بعد التعاقد مع بيراميدز".
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