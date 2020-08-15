يومكم بيضحك.. شيماء سيف تشارك جمهورها صورة عبر انستجرام

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وكتبت شيماء سيف معلقة على الصورة : يومكم بيضحك





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و احتفل ، الفنانة شيماء سيف، بعيد ميلادها الـ32، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1988، وإسمها الحقيقي شيماء فتحي محمد، وبدأت مشوارها الفني عام 2013، ونرصد فيما يلي أبرز ما أثير حولها:









وكانت قد نفت الفنانة شيماء سيف، إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على تلك الشائعة عبر الاستوري الخاص بها علي انستجرام، إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيحة.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».