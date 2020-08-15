الصحة العالمية: كورونا لم يضعف والموجة الثانية بدأت في بعض الدول ونخشى الشتاء

أوضح كل من استشاري الأبحاث الأكلينكية و نظمة الصحة العالمية حقيقة وجود موجة ثانية من فيروس كورونا، كما تحدثوا عن اللقاحات المتوفرة حاليا والتي مازالت تجرى عليها الأبحاث والتجارب.:





قالت رنا الحجي مديرة البرامج ب

، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا مرتبطة بعدة عوامل، منها فصل الشتاء، حيث ترتفع نسبة الأمراض التنفسية في هذا الفصل.

وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الموجة الثانية ترتبط أيضا بمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعودة الحياة الاقتصادية، معقبة: هناك دول بدأت في الموجة الثانية لفيروس كورونا مع انتهاء شهر رمضان والعيد.



بنسبة 100%.. استشاري: موجة ثانية لـ كورونا مع بداية فصل الشتاء.



قال أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن، إن احتمالية وجود موجة ثانية ل

مع بداية الشتاء صحيح بنسبة 100%، حيث ستكون الموجة الثانية للفيروس متزامنة مع الإنفلونزا الموسمية وهذا أمر لم نعتد عليه.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الوضع في الولايات المتحدة سيئ جدا، حيث هناك 5 ملايين حالة معلنة ولم أتوقع أن يكون العدد أضعاف ذلك، الوضع والوبائي سيئ للغاية.



