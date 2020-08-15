الصحة العالمية: كورونا لم يضعف والموجة الثانية بدأت في بعض الدول ونخشى الشتاء

أوضح كل من استشاري الأبحاث الأكلينكية و نظمة الصحة العالمية حقيقة وجود موجة ثانية من فيروس كورونا، كما تحدثوا عن اللقاحات المتوفرة حاليا والتي مازالت تجرى عليها الأبحاث والتجارب.:
الأمراض المعدية لا تنتهي .. الصحة العالمية: الموجة الثانية بدأت بالفعل في بعض الدول .
قالت رنا الحجي مديرة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا مرتبطة بعدة عوامل، منها فصل الشتاء، حيث ترتفع نسبة الأمراض التنفسية في هذا الفصل.
وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الموجة الثانية ترتبط أيضا بمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعودة الحياة الاقتصادية، معقبة: هناك دول بدأت في الموجة الثانية لفيروس كورونا مع انتهاء شهر رمضان والعيد.
بنسبة 100%.. استشاري: موجة ثانية لـ كورونا مع بداية فصل الشتاء.
قال أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن، إن احتمالية وجود موجة ثانية لفيروس كورونا مع بداية الشتاء صحيح بنسبة 100%، حيث ستكون الموجة الثانية للفيروس متزامنة مع الإنفلونزا الموسمية وهذا أمر لم نعتد عليه.
وأوضح خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الوضع في الولايات المتحدة سيئ جدا، حيث هناك 5 ملايين حالة معلنة ولم أتوقع أن يكون العدد أضعاف ذلك، الوضع والوبائي سيئ للغاية.
استشاري مناعة: كورونا لم يضعف وما زال متواجدا.
قال أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا تجاوزت 20 مليون حالة، وهذا الرقم ليس دقيق لأسباب عديدة، مؤكدا أن حالات الإصابة يمكن أن تكون أضعاف الرقم المعلن.
قال أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا تجاوزت 20 مليون حالة، وهذا الرقم ليس دقيق لأسباب عديدة، مؤكدا أن حالات الإصابة يمكن أن تكون أضعاف الرقم المعلن.