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أخبار العالم

المكسيك: 615 حالة وفاة و5618 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
سجلت المكسيك خلال اليوم الأخير ارتفاعا جديدا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر السبت عن تسجيل 615 حالة وفاة و5618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في المكسيك إلى 511369 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء 55908 حالات.

وصرح مسؤولون مؤخرا، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ5 ملايين حالة.
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