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منوعات

جريمة قتل إعلامية سعودية شهيرة على يد زوجها تشعل الغضب

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:23 ص
إعلامية سعودية
إعلامية سعودية
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عزة عاطف
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة من الغضب بعد مقتل عزيزة العمراني إعلامية سعودية شهيرة على يد زوجها في جريمة عنف منزلي بـ تبوك، وقد طالب المستخدمين بضرورة معاقبة الجاني.

تضامن رواد مواقع التواصل مع قضيتها، مؤكدين أن الجريمة وقعت بعد نشوب خلافات بين العمراني وزوجها أدت إلى قتله لها بالأخير، مدشنين هاشتاج #عزيزه العمراني للمطالبة بالقصاص لها.
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تم تشييع جثمان الإعلامية التي عملت كنائب رئيس تحرير إحدى الصحف الإلكترونية أمس الخميس، تاركة موجة من الغضب الشديد أثارها محبيها بهدف محاسبة الجاني وووضع تشريعات تحمي المرأة من جرائم العنف المنزلي.

كانت عدد من وسائل الإعلام قد أعلنت إلقاء الشرطة القبض على زوجها المتهم بالقتل، حيث طالب المستخدمين بضرورة القصاص منه ليكون عبرة لغيره.

وقد انتشرت صور عزيزة العمراني عبر موقع التغريدات تويتر، وتفاعل المغردين مع الحادثة، منددين بجرائم العنف المنزلي والعنف ضد المرأة.
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