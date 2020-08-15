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بين الناس

شكوى من انتشار مياه الصرف الصحي بشارع الدرة بمنطقة المدينة المنورة ببشتيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ عماد حسام شكواه لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ متضررا من انتشار مياه الصرف الصحى.
 
وقال حسام في شكواه "نعاني نحن سكان شارع الدرة بمنطقة المدينة المنورة خلف إدارة الكهرباء القديمة ببشتيل التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة من انتشار مياه الصرف الصحي بسبب عدم وجود شبكة صرف صحي بالمنطقة".

وناشد القارئ، المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، العمل على وجود شبكة صرف صحى، وحل المشكلة رأفة بأهالي المنطقة ومنع انتشار الأمراض والأوبئة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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