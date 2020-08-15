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منوعات

بسبب مكالمة عاجلة.. عريس يترك عروسه في حفل الزفاف.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
حب العمل وإتقانه من الخصال الحميدة لا نقاش فيها، فهناك من حمل العمل على كتفيه حتى في يوم زفافه وفي زفته، فقد ترك عريس حفل زفافه من أجل إرضاء أحد عملائه.


وقال أحد الحضور في حفل الزفاف إن العريس وهو يعمل في تركيب "الدش"، ترك عروسه وعائلته وأصدقائه في مكان زفافه لإصلاح "الدش" لأحد العملاء.


كان العريس، الذي يعيش في غينيا، في طريقه لحضور حفل زفافه عندما تلقى مكالمة من عميل عزيز عليه ولم يجد أي سبب، ولا حتى حفل الزفاف، لرفض طلب العميل.


ليقرر العريس سريعًا أن يترك زوجته، وعائلته، وأصدقاءه في انتظاره في الكنيسة، بينما ذهب لتركيب الدش قبل أن ينتقل أخيرًا إلى حفل زفافه.


وقد تم تداول مقطع فيديو للعريس وهو يتسلق سلمًا ويصلح DSTV لعميله على وسائل التواصل الاجتماعي وقد حصل على الكثير من التعليقات.

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