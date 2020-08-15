كوشنر: إسرائيل وافقت على دولة فلسطينية

قال جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إسرائيل وافقت على دولة فلسطينية بحسب القناة الإسرائيلية 12 العبرية.





وأضاف "كوشنر"، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تعقيبًا على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، "لقد أظهرت إسرائيل رغبة حقيقية للتوصل إلى سلام من خلال الموافقة على دولة فلسطينية، وكذلك على الخريطة التي رسمها الرئيس (الأمريكي، دونالد ترامب؛ وورسمت حدود المستقبل".





وأضاف صهر الرئيس الأمريكي ، "إن تحرك إسرائيل لمحاولة ضم مناطق في الضفة الغربية (المحتلة) تضمّ الكثير من المستوطنين، والتي لن تُرجِعها (تتنازل عنها) إسرائيل في الواقع؛ أزعج الكثير من الناس في المنطقة".





وتابع "لقد نجح ترامب في استخدام حالة عدم اليقين هذه، للتوسُّط في هذه الصفقة الجيدة بين (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو، و(ولي عهد الإمارات، محمد) بن زايد".





وذكر "كوشنر" أن "ترامب أظهر لإسرائيل أنه يتفهم مشاكلها، ويحاول إيجاد حل، وقد نجح في حملها على (إقناعها بـ) تقديم تنازلات لم تكن مستعدة لتقديمها في ظل الإدارة (الأميركية) السابقة"، ما يُشير إلى أن الاتفاق الذي أُعلنَ عنه، يخدم أهداف ترامب، السياسية، ولا سيّما في ظلّ اقتراب الانتخاب الرئاسية الأمريكية، المُقرر عقدها، في الثالث من نوفمبر المقبل.





وأوضح كوشنر أن المناقشات جارية بالفعل بشأن مراسم توقيع اتفاق "السلام" على حد وصفه، الذي سيعقد في البيت الأبيض، في المستقبل القريب.



