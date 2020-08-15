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3 سيناريوهات تنتظر مصر لـ ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا.. تفاصيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:08 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر ليست بمعزل عن دول العالم، مطالبا المواطنين بالاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا. 

ونفى "عنان"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، بدء ظهور الموجة الثانية للفيروس فى مصر.

وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة من العلماء بشأن ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا، أولها أن تعقب الموجة الأولى للفيروس أى ظهورها خلال هذه الفترة، ثانيها قدومها فى الفصل الشتاء، والاحتمال الأخير ظهورها فى فصل الخريف. 

وأكد أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تسجل انخفاضا حتى الآن فى مصر، إضافةً إلى انخفاض شدة أعراض الفيروس مقارنة بالأشهر الماضية.

ولفت إلى أن الحماية درع الوقاية الأقوى لمنع احتمالية ظهور الموجة الثانية؛ ويتمثل في الاستمرار فى ارتداء الكمامة الطبية، والحفاظ على المسافات الآمنة.
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