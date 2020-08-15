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أخبار العالم

رغم تفشي كورونا.. إسرائيل تعفي القادمين من 17 دولة من الحجر الصحي

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:20 ص
إسرائيل تعفي القادمين
إسرائيل تعفي القادمين من 17 دولة من الحجر الصحي
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت،أن القادمين الى إسرائيل من 17 دولة في العالم سيكونون معفيين من ضرورة المكوث في الحجر الصحي عند وصولهم البلاد.

وسيتمكن القادمون من هذه الدول اعتبارا من يوم غدا الأحد من عمل جولات سياحية بصورة حرة منذ ان تطأ اقدامهم ارض المطار في تل ابيب، ويشمل القرار الوافدين من دول مثل إيطاليا وبريطانيا وكندا وألمانيا وجورجيا وبلغاريا وكرواتيا اليونان وقبرص وغيرها.

ولا يزال الحظر المفروض على الإسرائيليين لدخول هذه البلدان ساري المفعول إلا إذا كان بحوزتهم شهادة طبية تثبت عدم اصابتهم بفيروس كورونا. 
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