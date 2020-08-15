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اقتصاد

لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة.. وزير الإسكان يُصدر 43 قرارًا إداريًا

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 43 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت ولاية وداخل حدود أجهزة مدن (حماية أملاك الهيئة، والعبور، والعلمين الجديدة، والعبور الجديدة، وبني سويف الجديدة)، مؤكدًا مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع الجهات المختصة إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، تطبيقًا للقانون، وحفاظًا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال الدكتور عاصم الجزار:إنه تم إصدار 35 قرارا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بعددٍ من القرى السياحية والأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في التعدي بإقامة مبان وأسوار مخالفة بمساحات مختلفة. 

بالإضافة إلى إقامة محطات تقوية شبكات محمول بمواصفات مختلفة، بدون سند ملكية أو تراخيص بناء، وقرارين لإزالة مخالفات البناء بقطعتي أرض بالحيين الثالث والسادس بمدينة بنى سويف الجديدة، و3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بمناطق متفرقة بمدينة العبور الجديدة

وقرار لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على الأراضي المملوكة للهيئة داخل حدود جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمتمثلة في إقامة مبنى بدون سند وبدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وقرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء بقطعتي أرض بالحي الرابع، والمنطقة الصناعية الشمالية بمدينة العبور.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة مدن: حماية أملاك الهيئة، وبني سويف الجديدة، والعبور الجديدة، والعلمين الجديدة، والعبور، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
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