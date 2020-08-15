الدوري السعودي.. الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الفيصلي





ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في مسابقة الدوري بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ومواصلة مطاردة النصر على الوصافة.





ولعب الأهلي مباراتين في الدوري منذ استئنافه مطلع أغسطس الحالي بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا، نجح خلالهما في التغلب على الحزم بنتيجة 4 - 2، وعلى الاتحاد بنتيجة 2 - 1.





في المقابل يطمح الفيصلي إلى خطف الثلاث نقاط من الراقي، لمواصلة زحفه نحو المربع الذهبي.





ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد الفيصلي في المركز السادس بـ 38 نقطة.

يحل فريق أهلي جدة ضيفا ثقيلا على نظيره الفيصلي، اليوم، السبت، في تمام السادسة وعشر دقائق، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري السعودي.