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فن

شاهد.. أول ظهور لـ هند عبد الحليم وزوجها في شهر العسل

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شارك الفنان عمرو الشناوي ، جمهوره بنشر مقطع فيديو للفنانة هند عبد الحليم وزوجها كريم قنديل ، والتي عقد حفل زفافهما قبل أيام.

وظهر الزوجين في في الفيديو أثناء تواجدهم في احدي المطاعم لتناول العشاء ليفاجئهم عمر بالتصوير.

واقتصر الحفل على عدد من المقربين وأهل العروسين، بجانب الفنانة درة والفنان عمر الشناوى واقيم الحفل فى احدى الفيلات. 

وتمت خطوبة الفنانة هند عبد الحليم، إلى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 ، بعدما شاركا سويًا فى مسلسل “الأب الروحى” الجزء الأول، ولكن سرعان ما انتهت العلاقة بعد فترة. 

جدير بالذكر أن هند عبد الحليم تم عرض الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات” مؤخرا. 

الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات” من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، واخراج مصطفى أبو سيف.
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