فور وصوله الخرطوم.. جلسة مباحثات موسعة بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى

بدأت، منذ قليل، جلسة المباحثات الموسعة بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى المرافق له، والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وعدد من الوزراء.









وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصل إ لى مطار الخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعددًا من مسئولي الجهات المعنية، وكان في استقباله الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وعدد من الوزراء.









وتستغرق زيارة رئيس الوزراء يوما واحدًا؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف سد النهضة.







