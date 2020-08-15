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أخبار البلد

فور وصوله الخرطوم.. جلسة مباحثات موسعة بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:58 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
بدأت، منذ قليل، جلسة المباحثات الموسعة بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى المرافق له، والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وعدد من الوزراء.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى مطار الخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعددًا من مسئولي الجهات المعنية، وكان في استقباله الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وعدد من الوزراء.


وتستغرق زيارة رئيس الوزراء يوما واحدًا؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف سد النهضة.


ويعقد الجانبان المصري والسوداني، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما من المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الزيارة، قيادات مجلس السيادة السوداني.
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