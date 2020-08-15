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أخبار العالم

لبنان.. مشروع جديد يثير مخاوف من تكرار كارثة مرفأ بيروت

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:20 م
مشروع جديد يثير مخاوف
مشروع جديد يثير مخاوف من تكرار كارثة مرفأ بيروت
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قسم الخارجي
مشروع جديد في إقليم الخروب في لبنان يمثل قنبلة موقوتة، قد تساهم في تكرار سيناريو مشابه لانفجار مرفأ بيروت والذي حوّل العاصمة اللبنانية إلى ساحة دمار.

ووفقًا لموقع "لبنان 24" فإن متعهدا محسوبا لإحدى الجهات السياسية في إقليم الخروب، يسعى إلى تمرير مشروع إنشاء محطّة تعبئة غاز ضمن منطقة برجا العقارية على أرض تعتبر قريبة من المباني السكنية.

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ويوضح الموقع أن الأمر الأخطر، هو أن مكان المحطة المزمع إنشاؤها، يقوم على مقربة من موقع تجميع النفايات التي جاء تراكمها منذ 2015.

وأضاف نقلا عن مصادره، أن إقامة المشروع في برجا يعد مخالفة واضحة لقانون التنظيم المدني، خاصةً أن العقار الذي سيقام عليه المشروع لا يقع ضمن منطقة مصنّفة لإقامة مثل هذه المحطة في نطاقها، ما يعني أنّ أمر إنشائها يعتبر مخالفة صريحة للقانون.

وأشارت المصادر إلى أن لمتعهد أقنع رئيس بلدية برجا ريمون حمية بطرح المشروع، حيث سعى الأخير لتمريره داخل المجلس البلدي، لكنه قوبل برفض الأعضاء الذين أبدوا استغرابا من فتح  الملف كونه يتضمن مخالفات قانونية، وقدموا مسوغات وقرائن تؤكد أن المشروع لا يمكن أن يمر  كونه يشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة.

ويقول الموقع إن المشروع يمثل تهديد كبير للسكان، خاصة أنه قريب من المباني السكنية من جهة ومن مكان تجميع النفايات من جهة أخرى، وأي خطأ أو حريق بسيط، قد يساهم بانفجار المحطة ما يؤدي إلى تدمير المنطقة بشكل كامل، مشيرا إلى أن النفايات تصدر غازات تسرع من عملية الاشتعال.

فيما أكد الأهالي رفضهم للمشروع، مشيرين إلى أنهم بصدد تقديم شكوى ضد المتعهد والبلدية في حال جرى تمرير المشروع الخطير.

وحذر الموقع من خطورة هذا المشروع الذي قد يساهم في كارثة جديدة على غرار تلك التي حصلت في المناطق المحيطة بمرفأ بيروت، مطالبا حافظ جبل لبنان محمد مكاوي والجهات المعنية بالتحرك مباشرة.

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