لحظة إسعاف مصاب فى عقار قصر النيل المنهار.. شاهد

رصدت عدسة صدى البلد لحظة اسعاف عطا حسن أحد مصابي عقار قصر النيل المنهار.





وقال عطا حسن أحد الناجيين من عقار قصر النيل المنهار إن العناية الألهية أنقذته من الموت المحقق لحظة انهيار العقار.





وأضاف عطا، أنه كان يجلس أمام العقار لكونه يعمل في أحد المحلات التجارية، وسقط عليه بعض الزجاج فاعتقد أن شخصا ما يقوم بإلقاء أشياء.





وتابع: في ثواني معدودة وجدت العقار ينهار فقمت بالجرى بعيدا إلا أن قدمي انزلقت فجأة وسقطت ىأمامه.



