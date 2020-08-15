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حوادث

لحظة إسعاف مصاب فى عقار قصر النيل المنهار.. شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:13 م
لحظة اسعاف مصاب فى
لحظة اسعاف مصاب فى عقار قصر النيل المنهار
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أحمد مهدي
رصدت عدسة صدى البلد لحظة اسعاف عطا حسن أحد مصابي عقار قصر النيل المنهار.

وقال عطا حسن أحد الناجيين من عقار قصر النيل المنهار إن العناية الألهية أنقذته من الموت المحقق لحظة انهيار العقار.

وأضاف عطا، أنه كان يجلس أمام العقار لكونه يعمل في أحد المحلات التجارية، وسقط عليه بعض الزجاج فاعتقد أن شخصا ما يقوم بإلقاء أشياء.

وتابع: في ثواني معدودة وجدت العقار ينهار فقمت بالجرى بعيدا إلا أن قدمي انزلقت فجأة وسقطت ىأمامه.

ونجحت فرق الإنقاذ التابعة لقوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ 18 شخصا إثر انهيار جزئى لعقار بشارع قصر النيل بوسط القاهرة، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات، وتحرر عن ذلك محضر وتولت النيابة التحقيق.


تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى بانهيار جزئى لعقار سكنى بشارع قصر النيل بوسط البلد.


وهرعت على الفور أجهزة الأمن، وتم غلق محيط منطقة العقار المنكوب، وانتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لموقع العقار رقم ٥٠ بشارع قصر النيل الذي انهار وتمت عمليات الإنقاذ بعد فصل جميع المرافق.


وقال المحافظ إن العقار المنهار يقع على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من أرضى وأربعة ادوار ويحتوي على وحدتين سكنيتين وباقي الوحدات إدارية، حيث يقع به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومعرض موبيليا مغلق.


وأضاف أن العقار المنهار مسجل طراز معماري وصادر له قرار تنكيس، وسبق وأن تم تحرير محضر عدم تنفيذ.

 

وأسفرت عمليات البحث عن إنقاذ 18 شخصا وإسعاف شخصين بالموقع ونقل شخصين إلى مستشفى أحمد ماهر.

 
لحظة إسعاف مصاب فى عقار قصر النيل المنهار.. شاهد
لحظة إسعاف مصاب فى عقار قصر النيل المنهار.. شاهد
لحظة إسعاف مصاب فى عقار قصر النيل المنهار.. شاهد
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