لحظة إسعاف مصاب فى عقار قصر النيل المنهار.. شاهد

ونجحت فرق الإنقاذ التابعة لقوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ 18 شخصا إثر انهيار جزئى لعقار بشارع قصر النيل بوسط القاهرة، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات، وتحرر عن ذلك محضر وتولت النيابة التحقيق.
تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى بانهيار جزئى لعقار سكنى بشارع قصر النيل بوسط البلد.
وهرعت على الفور أجهزة الأمن، وتم غلق محيط منطقة العقار المنكوب، وانتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لموقع العقار رقم ٥٠ بشارع قصر النيل الذي انهار وتمت عمليات الإنقاذ بعد فصل جميع المرافق.
وأضاف أن العقار المنهار مسجل طراز معماري وصادر له قرار تنكيس، وسبق وأن تم تحرير محضر عدم تنفيذ.
وأسفرت عمليات البحث عن إنقاذ 18 شخصا وإسعاف شخصين بالموقع ونقل شخصين إلى مستشفى أحمد ماهر.