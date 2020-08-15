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أخبار البلد

الزراعة: تنفيذ 6 قوافل بيطرية في بني سويف لتشجيع التلقيح الاصطناعي

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أعلن الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، عن قيام نخبة من خبراء المعهد بمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الامصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية وصندوق التأمين علي الماشية بالتعاون الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومع مديرية الطب البيطري ببني سويف بعمل 6 قوافل في الفترة من 8/8/ 2020 حتي 13 اغسطس 2020 في قري اهناسيا الخضراء مركز بني سويف, اهناسيا مركز اهناسيا, بهبشين مركز ناصر, قمبش مركز ببا, الحلابية مركز بني سويف, الواسطي مركز الواسطي، وذلك في اطار مشروع الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والارشادية لدي صغار المربيين الممولة من برنامج التنمية الزراعية ADP برئاسة د. هنية الاتربي.

يأتى ذلك تنفذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتوسع في استخدام التلقيح الاصطناعي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية وتمشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة د. محمد سليمان رئيس المركز لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث العلمية ونقل التكنولوچيا الحديثة الي صغار المربين.

وتم فحص وعلاج 2715 حيوانا منهم 1902 تم فحصهم وعلاجهم تناسليا وتم تأهيلهم لاستعادة الكفاءة التناسلية وشمل التشخيص والعلاج التناسلي مايلي: تشخيص وعلاج واعادة تأهيل 471 حالة خمول مبايض و192 حالة جسم اصفر و123 حالة تحوصل مبايض و384 حالة التهاب رحمي و55 حالة التهاب ضرع و777 اختبار عشار وتأكيد حيوية الجنين. وتم تلقيح 54 انثي تصادف شياعهم واستعدادهم للتلقيح اثناء القافلة وتم علاج 813 حيوان علاج باطني وطفيليات داخلية وخارجية وتم تحصين 676 حيوانا بالتحصينات غير السيادية.

وبلغ عدد المستفيدين من القافلة 1459 مستفيدا من صغار مربي الماشية وبعض الحاصلين علي قروض مشروعات تنمية الثروة الحيوانية من صغار المربيين كما تم تنفيذ ندوة ارشاديه بعنوان التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي كما تم تنفيذ ندوة يوميا للتعريف بأهمية ودور التأمين بصندوق التأمين علي الماشية كما تم تدريب 15 متدربا من الاطباء البيطرين علي اعمال التلقيح الاصطناعي والكشف والتشخيص باستخدام الاشعة فوق الصوتية ( السونار ) كما تم عمل العديد من العمليات الجراحية وتدريب الاطباء البيطريين عليها.
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