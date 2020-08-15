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مرأة

طريقة عمل ماسك زيت المشمش لعلاج الشعر الجاف

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:02 م
لعلاج الشعر الجاف
لعلاج الشعر الجاف
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اسماء محمد
بسبب ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف يتعرض شعر غالبية النساء للجفاف والتقصف ما يفسد مظهرهن واطلالتهن ويدفعهن للبحث عن حل فعال.


وعرض موقع " بولد سكاى " طريقة عمل ماسك منزلى لعلاج الشعر الجاف وتغذيته من زيت المشمش .
مكونات الماسك:
زيت المشمش
زيت جوز الهند 
طريقة عمل الماسك: 
- يعتبر زيت المشمش وزيت جوز الهند معًا مزيجًا جيدًا. 
- اخلطي هذه الزيوت معًا بكميات متساوية. 
- ضعيه على فروة الرأس والشعر. 
- ضعي شعرك في كعكة لمدة ساعتين ثم اغسليه بشامبو خفيف.
- زيت غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. 
- يحتوي على نسبة جيدة من المعادن بما في ذلك النحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم. 
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