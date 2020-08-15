أبو العينين ينعى صديق عمره الطيار أحمد راغب: إنسان وفيّ رحيم محب للخير.. وذكراه العطرة ستبقى في وجداننا وقلوبنا





ببالغ الحزن وعميق الأسى، ينعي النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، صديق العمر، الأخ والمعلم الطيار «أحمد رغب».









وأشاد أبو العينين بمسيرة الطيار «أحمد راغب» وذكراه العطرة التي لن تنتهي برحيله، ولن تسقط من ذاكرة ووجدان كل من عرف هذا الرجل فتعلق بسماحته واستزاد من علمه وتأثر بأخلاقه الكريمة، وتواضعه الجم.













وتابع: « إن الراحلون وإن غابت عن الدنيا ملامحهم، لكن مواقفهم ستظلُ كثيرا تحكي عن أعمالهم الصالحة وخيرهم المستديم وعلمهم النافع.









وأضاف أبو العينين أن الطيار الراحل أحمد راغب، كان صديقا مخلصا، وإنسانا وفيا رحيما محبا للخير، وأخا ومعلما جليلا.









وقال أبو العينين "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».



