غداً.. لجان الألكو بالبنوك تبحث قرار تثبيت أسعار الفائدة

تبدأ لجان الألكو علي مستوي 37 بنكا عاملا في جمهورية مصر العربية، اعتبارا من غد الأحد؛ وعلي مدار أسبوع بحث قرار البنك المركزي المصري الصادر الخميس الماضي، بتثبيت اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير للمرة الرابعة علي التوالي.
وبحسب ما ذكرته مصادر مصرفية مطلعة لـ"صدي البلد" بأن اجتماعات لجان الألكو الخاصة ببحث اسعار الفائدة المعمول بها في الجهاز المصرفي؛ ستقوم باجراءات محدودة جدا لتحريك اسعار الفائدة.
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وقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الرابعة على التوالي هذا العام بدون أي تغيير.
وجاء بقرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم برئاسة طارق عامر، إنه تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنوك بدون أي تغيير، إذ وصل عائد الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 9.25% و 10.25% .
كما وصل سعر العائد على الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وخلال مارس الماضي أجرى البنك المركزي المصري تخفيضًا استثنائيًا على أسعار الفائدة بمتوسط 3% لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والاحتفاظ بمكتسبات الإجراءات التي تقوم بها السياسات النقدية لمواجهة انتشارا ذلك الوباء العالمي على الاقتصاد المصري، ويتبقى للجنة السياسات النقدية هذا العام نحو 3 اجتماعات أخرى هذا العام من إجمالي 9 اجتماعات مخططة خلال 2020.