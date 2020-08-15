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بعلم لبنان.. سيرين عبد النور تتألق بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور.. شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:31 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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نهى هجرس
نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت بها سيرين عبد النور، ببنطال أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتدية معه تيشيرت بسيط باللون الأبيض، ووضعت علم لبنان على كتفيها، وعلقت على الصورة قائلة "بحبك با لبنان"..

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين عبد النور في المكياج على اللون البني للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يتناسب مع ظهورها.

و تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.
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