أمير مرتضى يكشف موقف أحداد في مواجهة الرجاء

شدد أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بالنادي الزمالك على تمسك إدارة الزمالك ببنود عقد اللاعب المغربي حميد أحداد المعار للرجاء المغربي، مشيرا إلى أنه لن يلعب مواجهة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلا بعد دفعه النادي المغربي ٢٠٠ الف دولار حسب العقد المبرم بين إدارتي الناديين.





أضاف امير مرتضي أن إدارة الرجاء خاطبت إدارة الزمالك بشكل ودي بأن أحداد لا يصح أن يكمل الموسم مع الرجاء وأن إعارته انتهت في ٣٠ يونيو الماضي وخاض اللاعب خمس مباريات بعد نهاية عقده .





تابع أمير مرتضى، بأن الزمالك رد على الرجاء في الخطاب بأنه يحتفظ بحقوقه المالية لمشاركته بعد نهاية عقد إعارته.. خصوصا انه وفقا للوائح الاتحاد الدولي لابد من الاتفاق مع الزمالك علي ان يكمل الموسم وهو ما لم يحدث.



