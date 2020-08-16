رايحة المستشفى ومش هرجع تاني .. كواليس الساعات الأخيرة في حياة شويكار.. فيديو

قالت منة الله ابنة الفنانة الراحلة شويكار، إن والدتها لم تصارع المرض حتى قبل لحظات من وفاتها.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية : "كانت دايما بتقول الحمد لله وعمرها ما اشتكت من أي تعب، وقبل ما تموت بطنها وجعتها بس"، موضحة أنها كانت بتحب كل الناس، وكانت مليانة حنان ومشاعر تجاه كل الناس اللى حواليها".





وتابعت منة الله: وفي السنوات الأخيرة مكنتش عاوزة تظهر كتير قصاد الكاميرا .. مامي عمرها ما بتتكلم عن الذكريات، وكانت بتقول معنديش حاجة في حياتي أقولها رغم أن حياتها كانت مليانة حاجات مهمة، لكنها كانت شديدة التواضع، كانت ست متواضعة لأقصى درجة".



