اليوم.. أولى جلسات الطالب المتحرش بمعيدة في تربية رياضية أسوان

تبدأ محكمة أسوان ، اليوم، جلستها لمحاكمة طالب جامعة أسوان المتهم بالتحرش بمعيدة فى كلية التربية الرياضية أثناء إمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى المنقضى 2019/2020.





كانت محكمة أسوان حددت 16 أغسطس 2020 للنظر فى أولى جلسات هذه الواقعة بالدائرة الأولى لمحكمة جنايات أسوان برئاسة المستشار محمد غريب .





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وخلال جلسة 25 يوليو الماضى أحال قاضى الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسوان المستشار محمد على السيد قضية التحرش إلى دائرة أخرى لاستشعاره الحرج.





فيما قامت محكمة إستئناف أسوان برئاسة المستشار خالد حمد برفع مذكرة إلى محكمة إستئناف قنا وتم تحديد جلسة اليوم بتاريخ 16 أغسطس للنظر فى أولى محاكمة الطالب المتهم بالتحرش بمعيدته.





وترجع أحداث القضية إلى امتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2019/2020 ، عندما حررت "خلود.ا.ع" مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، محضرًا بقسم شرطة أول أسوان حمل رقم 19 لسنة 2020 إدارى قسم شرطة أول أسوان، تتهم فيه الطالب محمود . م . أ، بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، بالتحرش اللفظى والجسدى.





وأوضحت خلال أقوالها فى محضر الشرطة بأن الطالب تعرض لها بعد انتهاء لجنة الامتحان رقم 6 بمقر الكلية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى المنقضى 2019/2020 وحاول التحرش بها لفظيًا، وأيضًا عن طريق لمس أماكن حساسة من جسدها، عقب انصراف باقى زملائه فى اللجنة.





وتحركت على الفور قوة أمنية إلى الحرم الجامعى، وألقت القبض على الطالب المتهم، وأكدت تحريات المباحث الأولية أنه اعترف بواقعة التحرش، بينما أنكر محاولته إظهار عضوه الذكرى لها، وتم إحالته للنيابة للتحقيق فى الواقعة، والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تجديد حسبه 15 يومًا.



