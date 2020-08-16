ردًا على صواريخ غزة.. طيران الاحتلال يقصف خان يونس

قصف طيران الاستطلاع بجيش الاحتلال الإسرائيلي هدفا جديدا غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.





جاء ذلك ردا على قصف صاروخي من قطاع غزة، أسفر عن وقوع 5 إصابات لمستوطنين إسرائيليين.





وقال المتحدث بجيش الاحتلال الإسرائيلي إن القبة الحديدية اعترضت قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة باتجاه سديروت.





وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن أضرارا أحدثها صاروخ أطلق من قطاع غزة في منزل بسيديروت.





وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، وصول إصابتين إلى مجمع الشفاء الطبي، وأشارت بحسب وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الإصابتين بالرصاص الحي احداهما في البطن والثانية في الاطراف السفلية شرق غزة.





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة.



