AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ردًا على صواريخ غزة.. طيران الاحتلال يقصف خان يونس

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قصف طيران الاستطلاع بجيش الاحتلال الإسرائيلي هدفا جديدا غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك ردا على قصف صاروخي من قطاع غزة، أسفر عن وقوع 5 إصابات لمستوطنين إسرائيليين.

وقال المتحدث بجيش الاحتلال الإسرائيلي إن القبة الحديدية اعترضت قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة باتجاه سديروت.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن أضرارا أحدثها صاروخ أطلق من قطاع غزة في منزل بسيديروت.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، وصول إصابتين إلى مجمع الشفاء الطبي، وأشارت بحسب وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الإصابتين بالرصاص الحي احداهما في البطن والثانية في الاطراف السفلية شرق غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سماع دوي انفجارات في سماء مستوطنة سديروت الإسرائيلية

غارات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة

19 حريقاً في المستوطنات.. الطيران الإسرائيلي يقصف قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: إصابتان برصاص حي أطلقه الجيش الإسرائيلي

وسائل إعلام عبرية: إطلاق صاروخين من غزة إلى إسرائيل وأضرار في منزل بـ سديروت

وقوع إصابات بين المستوطنين الإسرائيليين جراء إطلاق صاروخين من غزة

ترشيحاتنا

أسعار أشهر 5 سيارات ألماني مستعملة في السوق المصرية.. صور

التسلل يلغي هدفين للزمالك في مرمى مصر للمقاصة

فوز قاتل.. تعليق قاسٍ من خالد الغندور على فوز الزمالك| شاهد

سرقت فرحتها .. عروس تنهار في حفل بسبب صديقتها المقربة .. صور

كنت أتمنى نهاية أفضل مع النادي| عماد متعب يوجه نصيحة لـ الاهلي

فرمان من مرتضى منصور ضد مصطفى محمد .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس كورونا يقتل عائلة بأكملها ويصيب الأخ وزوجته .. تفاصيل مؤلمة

بمكون سحري.. اقض على النمل وحشرات الصيف في لحظات

عمره 133 عامًا .. موجة الحر تضرب جسر هامرسميث العملاق .. صور