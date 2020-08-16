AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رانيا علواني: المرأة المصرية صانعة قرار وصورة مشرفة أمام العالم.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:01 ص
النائبة رانيا علواني
النائبة رانيا علواني
Advertisements
اسراء صبري
قالت رانيا علواني، عضو مجلس النواب، إن هناك جروبات خاصة على الواتس اب لنائبات المجلس، ولكنها تفضل العلاقات السطحية والتحدث وجها لوجه.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ون اي"، أن السيدات داخل المجلس متفاهمين للغاية، وتابعت: "الكتلة النسائية أثرت فى العديد من القضايا داخل المجلس، وهناك بعض الرجال ينضمون إلينا".

وأوضحت: " الست المصرية أثبتت أنها على مدار الأعوام أنها صانعة قرار، لا تؤدي واجبها فقط بل تخطط وتفكر..كما أن هناك العديد من المشروعات المصرية تكون المرأة رائدة بها.

وأشارت إلى أن وجود المرأة في المناصب صورة مشرفة عالميا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المرأة المصرية تاج على الرأس في عهد السيسي.. 6 أعوام من التقدم والتغييرات فى القوانين ومناصب قيادية لم تصل لها من قبل

مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي.. فيديو

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: جماعة الإخوان الإرهابية خططت لتغيير مفاصل القضاء.. هناك شبه توافق حول القوائم الانتخابية مع الأحزاب.. وفكرة الحزب الأوحد مستبعدة

المصريين الأحرار بالإسكندرية يكثف نشاطه لتمكين المرأة وتعليم الحرف

برلمانية: أراهن على صوت المرأة المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: رمضان صبحي سيلعب في الإمارات أو السعودية وليس بيراميدز

الدعاء الذي إذا قاله المريض يشفى بإذن الله.. فيديو

علاج ضيق التنفس في المنزل بدون أدوية

فرمان من مرتضى منصور ضد مصطفى محمد .. فيديو

لكفتة الحاتى 3 مكونات لا تضيفيها أبدا

فيروس كورونا يقتل عائلة بأكملها ويصيب الأخ وزوجته .. تفاصيل مؤلمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استغاثت .. اعتداء أب على طفلته بوحشية يفجر غضب الشارع العراقي| فيديو

غشاش.. المطربة تايلور سويفت تفتح النار على ترامب وتتهمه بالتزوير

الزوج الوفي| يصارع قرشًا مفترسًا لإنقاذ زوجته من بين فكيه.. صور