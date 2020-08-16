رانيا علواني: المرأة المصرية صانعة قرار وصورة مشرفة أمام العالم.. فيديو

قالت رانيا علواني، عضو مجلس النواب، إن هناك جروبات خاصة على الواتس اب لنائبات المجلس، ولكنها تفضل العلاقات السطحية والتحدث وجها لوجه.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ون اي"، أن السيدات داخل المجلس متفاهمين للغاية، وتابعت: "الكتلة النسائية أثرت فى العديد من القضايا داخل المجلس، وهناك بعض الرجال ينضمون إلينا".



وأوضحت: " الست المصرية أثبتت أنها على مدار الأعوام أنها صانعة قرار، لا تؤدي واجبها فقط بل تخطط وتفكر..كما أن هناك العديد من المشروعات المصرية تكون المرأة رائدة بها.



وأشارت إلى أن وجود المرأة في المناصب صورة مشرفة عالميا.