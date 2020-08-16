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فن

صباحية مباركة.. على ربيع برفقة أوس أوس ولاعب الأهلي أحمد الشيخ

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:11 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر على ربيع صورة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر علي ربيع فى الصوره برفقة اوس اوس واللاعب أحمد الشيخ من عرض مسرحيتهما "صباحية مباركة".


وكتب معلقا على الصورة :" نورتنا يا كابتن الكباتن من عرض اليوم مسرحية صباحية مباركة".

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وبدأ  علي ربيع وأوس أوس عرض مسرحيتهما الجديدة "صباحية مباركة يا عريس" بداية من اول الشهر الحالي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.
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