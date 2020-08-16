ترامب ناعيا شقيقه الأصغر: كان أفضل أصدقائي وسنلتقي مجددا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان وفاة شقيقه الأصغر روبرت ترامب عن عمر ناهز 72 عاما، في أحد مستشفيات نيويورك.





ونعى ترامب في بيانه شقيقه روبرت قائلا:"أشارككم بقلب حزين أن أخي الرائع روبرت توفي بسلام الليلة، لم يكن أخي فقط، لقد كان أفضل أصدقائي، سنفتقده كثيرا، لكننا سنلتقي مرة أخرى، ستعيش ذكراه في قلبي إلى الأبد، أحبك روبرت، ارقد في سلام".





واتخذ دونالد ترامب قرارًا في اللحظة الأخيرة بالذهاب إلى نيويورك يوم الجمعة لزيارة شقيقه أثناء توجهه إلى نيوجيرسي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.





لم يتم الكشف عن تفاصيل مرض روبرت ترامب. قال شخص مطلع على الأمر لشبكة CNN إنه كان مريضًا لعدة أشهر.





وخلال إفادة بالبيت الأبيض، رفض ترامب إمداد الصحفيين بتفاصيل عن مرض شقيقه.



