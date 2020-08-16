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أخبار العالم

وفاة شقيق ترامب.. كان يدير كازينوهاته والوحيد الذي يناديه الرئيس الأمريكي بـ حبيبي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:42 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان عن وفاة شقيقه الأصغر روبرت ترامب عن عمر ناهو 72 عاما، في أحد مستشفيات نيويورك.

ونعى ترامب في بيانه شقيقه روبرت قائلا: "أشارككم بقلب حزين أن أخي الرائع روبرت توفي بسلام الليلة، لم يكن أخي فقط، لقد كان أفضل أصدقائي، سنفتقده كثيرا، لكننا سنلتقي مرة أخرى، ستعيش ذكراه في قلبي إلى الأبد، أحبك روبرت، ارقد في سلام".

واتخذ دونالد ترامب قرارًا في اللحظة الأخيرة بالذهاب إلى نيويورك يوم الجمعة لزيارة شقيقه أثناء توجهه إلى نيوجيرسي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

لم يتم الكشف عن تفاصيل مرض روبرت ترامب. قال شخص مطلع على الأمر لشبكة CNN إنه كان مريضًا لعدة أشهر.

وخلال إفادة بالبيت الأبيض، رفض ترامب إمداد الصحفيين بتفاصيل عن مرض شقيقه.

وقال ترامب عندما سئل عن شقيقه:"لدي أخ رائح، لدينا علاقة رائعة لفترة طويلة، منذ اليوم الأول، منذ وقت طويل، وهو الآن في المستشفى".

وأضاف 'آمل أن يكون على ما يرام ، لكنه - إنه جميل - يمر بوقت عصيب".

كان ترامب الأصغر قد دخل المستشفى سابقًا في يونيو في حالة خطرة لكن لم يتم الكشف عنها أيضا.

شغل روبرت ترامب منصب نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب. جزء من واجباته بما في ذلك الإشراف على كازينوهات المنظمة في أتلانتيك سيتي.

وُلد روبرت ترامب في عام 1948 وكان أحد أربعة أشقاء للرئيس ، بما في ذلك الراحل فريد ترامب الابن، وكان مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا سابقًا في منظمة ترامب. تزوج من آن ماري بالان في وقت سابق من هذا العام وكان متزوجًا سابقًا من بلين (بيرد) ترامب لمدة عقدين ونصف، لكنهما انفصلا في عام  2007.

قال روبرت ترامب في عام 2016 إنه يدعم خوض أخيه في الانتخابات الرئاسية، وقد استضاف الأحداث وجمع التبرعات في ميلبروك لشقيقه والجمهوريين الآخرين.

في يونيو، قدم روبرت ترامب دعوى قضائية ضد نشر كتاب قاسٍ لماري ترامب، ابنة فريد ترامب جونيور ( ابنة أخت الرئيس) .

وقال روبرت ترامب في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز في ذلك الوقت إنه يشعر "بخيبة أمل شديدة" من قرار ماري ترامب بنشر الكتاب الذي تضمن تفاصيل عن عائلة الرئيس وطفولته وتربيته.

قالت ماري ترامب في مقابلة في وقت سابق من هذا الأسبوع إن روبرت ترامب كان مريضا ودخل المستشفى "مرتين في الأشهر الثلاثة الماضية".

وصف دونالد ترامب ذات مرة شقيقه الأصغر بأنه "أكثر هدوءًا ومرونة مما أنا عليه" و "الرجل الوحيد في حياتي الذي أسميه' حبيبي".

بدأ روبرت ترامب حياته المهنية في وول ستريت بالعمل في مجال تمويل الشركات، لكنه انضم لاحقًا إلى شركة العائلة، حيث كان يدير الممتلكات العقارية بصفته مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا في منظمة ترامب.

قبل طلاق زوجته الأولى، بلين ترامب، منذ أكثر من عقد من الزمان، كان روبرت ترامب ناشطًا في دائرة أبر إيست سايد الخيرية في مانهاتن.

لقد تجنب الأضواء خلال رئاسة أخيه الأكبر، بعد أن تقاعد في وادي هدسون. لكنه وصف نفسه بأنه مؤيد كبير لخوض الانتخابات في البيت الأبيض في مقابلة عام 2016 مع صحيفة نيويورك بوست.

قال روبرت ترامب:"أنا أؤيد دونالد ألف بالمائة".

في أوائل شهر مارس من عام 2020 ، تزوج من صديقته القديمة آن ماري بالان.

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