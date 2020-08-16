إسرائيل تعاقب غزة وتعلن تغليظ الحصار على القطاع

غلظت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد الحصار على قطاع غزة عقب التصعيد الأخير في الساعات الأولى من صباح اليوم.





وأعلنت إسرائيل إغلاق سواحل قطاع غزة بشكل كامل أمام حركة الصيادين، وذلك ردا على إطلاق إطلاق قذيفتين من القطاع تجاه "غلاف غزة".





وذكر موقع "مكان" الإسرائيلي أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قرر إغلاق مساحة الصيد المسموح به في مياه البحر قبالة شواطئ غزة بشكل مطلق اعتبارا من صباح اليوم وحتى اشعار آخر.





وقال الموقع إن سقوط قذيفة صاروخية في ساحة منزل بمدينة سديروت أسفر عن إصابة رجل بجروح طفيفة والحاق اضرار بالممتلكات. كما أصيبت امرأتان بالرضوض.





وقال موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، إن القرار اتخذ في أعقاب إطلاق صواريخ من غزة الليلة الماضية، واستمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات في غلاف غزة.





كان جيش الاحتلال أعلن عن شن عدة غارات على أهداف تابعة لحركة حماس جنوبي قطاع غزة.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه الطائرات الحربية وأخرى - طائرت استطلاع - قبل قليل غارات على عدة أهداف إرهابية أخرى تابعة لحماس في جنوب قطاع غزة.





وأضاف أن الأهداف شملت استهداف مجمع عسكري لتخزين وسائل قتالية صاروخية تابع لحماس وذلك ردًا على اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة.





جاء ذلك ردا على قصف صاروخي من قطاع غزة، أسفر عن وقوع 5 إصابات لمستوطنين إسرائيليين.





وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن أضرارا أحدثها صاروخ أطلق من قطاع غزة في منزل بسيديروت.





وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، وصول إصابتين إلى مجمع الشفاء الطبي، وأشارت بحسب وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الإصابتين بالرصاص الحي احداهما في البطن والثانية في الاطراف السفلية شرق غزة.





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة.



