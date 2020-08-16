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حوادث

إصابة شخصين بكدمات وكسور في حادث انقلاب سيارة بترعة بمنيا القمح

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:34 ص
تصادم - ارشيفية
تصادم - ارشيفية
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محمد الطحاوي
أصيب شخصين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد فى حادث انقلاب سيارة بترعة امام كوبري أبو طبل دائرة مركز منيا القمح، وتم نقلهما إلى مستشفى منيا القمح . 

وجار تحرير محضر بالواقعة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير امن الشرقيه اخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد وقع حادث سير بطريق " منيا القمح – بلبيس " أمام كوبرى أبوطبل، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وتيين إصابة شخصين، وتم استخراجهم والسيارة بمعرفة الأهالى ونقلهم من قبل الإسعاف إلى مستشفى منيا القمح العام، لتلقى الإسعافات الأولية.
جار تقديم الرعاية الطبية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.
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