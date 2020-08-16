خلاف على قطعة أرض.. ضبط شخصين من أطراف مشاجرة بالفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط باقى أطراف مشاجرة وقعت بناحية العجمين بدائرة مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم بين أفراد عائلتين لخلافات على قطعة أرض زراعية وتبادلهم خلالها إطلاق الأعيرة النارية ، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من أفراد العائلتين وتمكن الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط (4) من أطراف المشاجرة.
قامت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم عقب تقنين الإجراءات بتوجيه حملة أمنية مكبرة بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى وقوات الأمن بإستهداف أثنين من أطراف المشاجرة "هاربين" وتمكنت من ضبطهما وبحوزتهم "2" بندقية آلية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.