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حوادث

القبض على شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار بمصر القديمة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:36 م
المتهمين - ارشيفية
المتهمين - ارشيفية
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كتب محمد صبرى
ألقى ضباط أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بأعمال حفر داخل بأحد العقارات بمصر القديمة بقصد التنقيب عن الآثار.

 تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من شرطة النجدة من مواطن - مقيم بدائرة القسم بقيام شخص بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه.

بالانتقال والفحص لمحل البلاغ أمكن ضبط (عامل - مقيم بدائرة القسم) حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الشقق السكنية بذات العقار (ملك شقيق المتهم وزوج نجلة المبلغ)، وعثر بداخلها على (حفرة  قطرها 3 أمتار وعمق 20 مترا - أدوات حفر وتنقيب).

 وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع المبلغ.

وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوال المتهم، وأضاف بقيامة بالإبلاغ انتقامًا منه لوجود خلافات مالية بينهما حول التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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