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فن

بدلة كلاسيك.. صابر الرباعي لـ الجمهور: من الحب تثمر السعادة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:13 م
محمد بدران



نشر الفنان التونسي صابر الرباعي، صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



‏وظهر صابر الرباعي باإطلالة أنيقة يرتدى بدلة كلاسيك باللون الاسود وعلق قائلاً "صباحكم بساتين من الحبّ تثمر سعادةً وأماناً".


يذكر أن الفنان صابر الرباعي شارك مؤخرا في أوبريت "أنت أقوى" وشارك به النجوم محمد منير وتامر حسنى وكارول سماحة وسميرة سعيد، ووائل جسار، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع الموسيقى نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.


وفي سياق آخر يجهز صابر الرباعي، مفاجأة لجمهوره وهي طرح الفيديو الكليب لأغنية "ليلة من العمر"، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ، والأغنية ضمن أغاني ألبوم"صابر 2019" الذي تم طرحه بشهر يوليو العام الماضي.

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