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محافظات

استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمدن مطروح

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:24 م
استمرار تلقى طلبات
استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمدن مطروح
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ايمن محمود
استمرت مراكز خدمة المواطنين بمدن مطروح الثمانية في تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء أمس  على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر القادم ليتيح فرصة أكبر للمواطنين لتقنين أوضاعهم .

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن ومراكز المحافظة   لتلقي طلبات المواطنين  للتصالح في  مخالفات البناء وسداد نسبة ( ٢٥٪) جدية التصالح  .


ووجه محافظ مطروح  لرؤساء المدن والمراكز الثمانية بالمحافظة  بتقديم  كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل أى عقبات أمام  المواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية.

واشار إلى  استمرار  العمل بالمراكز التكنولوجية للمواطنين بمجالس المدن  حتئ الخامسة مساءا  وطوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية وزيادة أعداد العاملين بها   لتلقى طلبات المواطنين الراغبين للتقدم للتصالح  وذلك  للتسهيل  على المواطنين  ولتخفيف الزحام وسرعة إنجاز  العمل بالملف. 

وناشد محافظ مطروح  المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد نسبة 25 % جدية التصالح  لتقنين اوضاعهم  قبل انتهاء المدة المقررة للتصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمدن مطروح
استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمدن مطروح
استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمدن مطروح
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