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مرأة

لعلاج حب الشباب للبشرة الدهنية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:32 م
لعلاج حب الشباب للبشرة
لعلاج حب الشباب للبشرة الدهنية
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اسماء محمد
تعانى صاحبات البشرة الدهنية من التعرض لحب الشباب بشكل متزايد عن كافة النساء الاخريات مما يجعل الحصول على حل فعال ليس امر سهل.

وذكرموقع "بولد سكاى " أن ماسك الصبار والكركم نبات غني بالجلد وله خصائص طبية. ثبت أنه فعال ضد حب الشباب وله خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات تساعد على شفاء الجلد بشكل أسرع كما انه يساعد على علاج مشكلة المسام الواسعة التى تحدث ايضا بسبب الدهون الزائدة. 

مكونات الماسك:
نصف ملعقة صغيرة كركم 
2 ملعقة كبيرة جل الصبار 

طريقة عمل الماسك:
- في وعاء اخلطي هلام الصبار مع هلام الصبار والكركم. 
- ضع الخليط على المنطقة المصابة.
- اتركيه على بشرتك لمدة 10 دقائق. 
- اشطفه لاحقًا باستخدام الماء العادي

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