ألسن عين شمس تزف بشرى سارة للناطقين بغير العربية

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ويأتي ذلك بالتماشي مع مبادرة "إدرس في مصر"، التى أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، و تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





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وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أن من بين اللغات العالمية تقف اللغة العربية راسخة بما تتمتع به من شبكة العلاقات على المستويات كافة؛ الثقافية، والتاريخية، والدينية، والسياسية، والاقتصادية، تربطها بثقافات العالم أجمع.





لذلك يقدم قسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس، الفرصة الذهبية لإتقان مهارات اللغة العربية، ووضع الطلاب في قلب التفاعلات الثقافية العالمية، من خلال برنامج متميز في اللغة والترجمة بنظام الساعات المعتمدة للناطقين بغير العربية.





وأشارت إلى أن برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية لا منافس له في الجامعات المصرية، لأنه الأول والوحيد الذي يهدف إلى إعداد مترجم يجيد الترجمة بين لغته الأم واللغة العربية، و يعد البرنامج خريجا قادرا على المنافسة في سوق العمل في موطنه الأصلي، أو في الدول الناطقة بالعربية، في مجالات (الترجمة/ الإرشاد السياحي/ السوق الاقتصادية/ العمل الدبلوماسي ...)





وأكدت أن البرنامج يتكون من ثمانية فصول دراسية تتكون من 144 ساعة معتمدة موزعة بين مقررات تعلم اللغة العربية والترجمة ، كما أنه يتيح للطالب حرية اختيار أية لغة غير لغته الأم من اللغات التي تدرس بكلية الألسن (16 لغة أجنبية) لدراستها إلى جانب العربية إذا أراد ذلك،كذلك يتيح إمكانية التعليم عن بعد عند الضرورة.





و استطردت حديثا مشيرة إلى أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، تتميز ببنية تحتية متميزة، تشتمل على قاعات دراسية مكيفة خاصة بالبرنامج ومعامل صوتيات ومعامل حاسبات خاصة بطلاب البرنامج، و تلتزم كلية الألسن بتقديم برامج دراسات عليا لخريجي برامج اللغات التي تدرس بها.



