AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حقوق عين شمس تعلن مواعيد تسليم الأبحاث للمرة الثانية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:06 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
أعنلت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة  لطلاب الفرق الاولي انتظام و الثانيه انتظام و الثالثه انتظام وانتساب الراسبين فى البحوث أو الذين لم يقدموها.

اقرأ أيضا :

وأضافت الكلية انه يمكن  إعادة تقديمها يدويا يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من أغسطس ٢٠٢٠م من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية بالقاعات الآتي ذكرها وذلك في موضوع آخر  من الموضوعات الثلاثه التي سبق الاعلان عنها .

اقرأ أيضا :

الفرقه الاولي انتظام بقاعه ا.د/علي راشد بالمبني (ب)
الفرقه الثانيه انتظام بقاعه ا. د/ زكريا البرديسي بالمبني (ب)
الفرقه الثالثه انتظام وانتساب بقاعه ا. د/ محمد حافظ بالمبني (ب) 
موضوعات المقالات البحثيه  للتذكير:
موضوعات الفرقة الأولي/ عربى/ انتظام وانتساب/مستجد . 
** موضوعات الفرقة الثانية/ عربى/ انتظام وانتساب/ مستجد . 
** موضوعات الفرقة الثالثة/ عربى/ انتظام وانتساب/ مستجد . 
https://www.sendspace.com/file/1hcgxy
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب زراعة عين شمس من رفعوا أبحاثهم عن طريق الخطأ.. اتبعوا الخطوات

أخبار جامعة عين شمس.. الإعلان عن موعد بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بكلية الهندسة.. حاسبات ومعلومات تبدأ 9 يوليو.. وتحديد موقف الطلاب الراسبين في مقررات الفصول الدراسية السابقة

هندسة عين شمس تنشر فيديو توضيحياً للإجراءت الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية

اليوم.. بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بهندسة عين شمس

تجارة عين شمس تعلن كشوف أسماء وأماكن جلوس طلاب نظام التعلم المدمج المستوى الرابع

تجارة عين شمس تعلن أسماء وأماكن جلوس طلاب نظام التعليم المدمج .. اليوم

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. هروب دمية أنابيل الشهيرة من متحف السحر

بملابس لافتة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها.. شاهد

زيارة غير معلنة.. إعلام ليبي: وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس غدا

«تتجوزيني يا بسكوتة» .. حبست شقيقتها التوأم ورفضها المهندس بسبب صوتها.. أسرار في حياة شويكار

مستشار سابق يوضح الأماكن التى لن يسمح فيها بالبناء

اتخطبت بس متجوزتش.. نيللي كريم تكشف عن الجزء الثاني لمسلسل بـ 100 وش.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع