بالمقامات المختلفة.. الشيخ محمد محروس طلبة يبدع في آيات من سورة آل عمران.. فيديو

وقرأ الشيخ محمد محروس طلبة قوله تعالى "فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا.. سورة آل عمران.

والتحق بالإذاعة عام 2010 بعدما فشل في عام 2000 وخرج في أول إذاعة عام 2012 تزوج عام 1997، ولديه ولدان وبنت، وهم محمود ومنار توأم وهم فى الفرقة الثانية لكلية تجارة جامعة قناة السويس، ويوسف فى الصف الثالث الإعدادى.

سافر لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك مع الجاليات الإسلامية في جميع أنحاء العالم بمشاركة زعماء ورؤساء الدول منهم، "استراليا وكينيا وتركيا والمالديف وباكستان والجزائر وأوغندا وكينيا والجبل الأسود وصيربيا وفنزويلا".

المقامات الموسيقية

مقام البيات

هو مقام سهل ممتنع , هادئ كالبحر العميق , يمتاز بالخشوع و الرهبانية و به تبدأ القراءة و به تنهى ..و هو ذلك المقام الذي يجلب القلب و يجعله يتفكر في آيات الله البينات و معانيها.





مقام الرست

الرست كلمة فارسية تعني الإستقامة .. لذلك هذا المقام يمتاز بالأبها و الفخامة و الإستقامة و إن معظم أئمة المدينة المنورة و الحرم الشريف أمثال الحذيفي و السديس و المحيسني كلهم يقرأون على مقام الرست .. و يفضل استخدام هذا المقام عند تلاوة الآيات ذات الطابع القصصي أو التشريعي..و أما في التجويد فمعظم القراء يبدأون بالرست بعد البيات مباشرة و هو من أفضل المقامات و أجملها ..





مقام النهاوند

هذا المقام يمتاز بالعاطفة و الحنان و الرقة و يبدأ من أول السلم الموسيقي و يصل إلى أعلاه ثم ينزل بتدرج إلى أسفله و نهاوند مدينة إبرانية نسب إليها هذا المقام و هذا المقام هو أقوى مقام يبعث إلى الخشوع و التفكر و العفاسي و الشاطري هم أكثر القراء الذي يقرأون القرآن مرتلًا على هذا المقام...





مقام السيكا

هو مقام يمتاز بالبطء و الترسل و يدخل في عمق القلب ليفتح آفاقه للنظر في أحكام الآيات القرآنية و الشيخين المنشاوي ( مرتل ) و خالد القحطاني هما أشهر من يقرأ القرآن بهذ المقام ..









مقام الصبا

مقام الصبا و هو مقام يمتاز بالروحانية الجياشة و العاطفة والحنان و هو أفضل مقام صوتي يستطيع المقرئ أن يعبر من خلاله عن تفاعله مع الآيات عن طريق استخدام الجواب و القرار لذلك يحبذ للمقرئ أن يقرأ الآيات الروحانية و الآيات التي تتحدث عن أهوال يوم القيامة بهذا المقام .. و القارئ خالد القحطاني يقرأ بهذا المقام كثيرًا في التلاوة المرتلة أما التلاوة المجودة فأكثر من يجيدونه هم الشيخ محمد رفعت و المنشاوي و البهتيمي.





مقام الحجاز

مقام الحجاز و هو مقام من أصل عربي .. نسب إلى بلاد الحجاز العربية الأصيلة و هو من أكثر المقامات روحانية و خشوعًا في القرآن و يستحب قراءة الآيات الحزينة به أو الآيات التي تتعلق بمشاهد يوم القيامة .





مقام العجم

هذا المقام مقام الصخب والرجولة وهو مقام الجيش وعسكر الجيش ويستخدم هذا المقام في الاستعراضات العسكرية للجيوش في جميع أنحاء العالم ويوحي هذا المقام أيضًا بالحرية والنصر





يبدأ هذا المقام من درجة الدو وينتهي بها وتكون نغماته جميعها بيكار أي لا ترفع ولا تخفض نغمات هذا المقام





مقام الكرد

هذا المقام من أكثر المقامات الموسيقية استهلاكًا حيث ان غالبية الأناشيد الإسلامي على هذا المقام ويبدأ هذا المقام من درجة الري وينتهي بها وتكون نغمة المي بيمول ونغمة السي بيمول أيضًا وهو من أسهل المقامات الموسيقية عزفًا وإنشادًا





مقام العراق

هذا المقام من مشتقات السيكا الأصلي يعتمد على الدقة المتناهية في الأداء.





فيه القرار الهادىء والجواب الحاد وليمكن الغناء على قسمه الهادىء وقسمه الحاد وبالتالي يحتاج الى دراية وخبرة عند التعامل معه وهذا ما يجعله قليل ونادر الاستخدام إلا من قبل أصحاب الصنعة الموسيقية والغنائية معًا .











