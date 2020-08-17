تلاوة خاشعة لآيات حول الهجرة النبوية بصوت الشيخ محمد محروس.. فيديو

استضاف موقع صدى البلد الشيخ محمد محروس طلبة القاريء بالإذاعة والتلفزيون ونقيب قراء محافظات القناة.





وقرأ الشيخ محمد محروس طلبة آيات من كتاب الله بمناسبة العام الهجري الجديد ، قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38)..إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) سورة التوبة.





ولد طلبة، في 4 سبتمبر عام 1971 ونشأ فى مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وحفظ القرآن على يد والده الشيخ محروس طلبة، فى عمر العاشرة و بدأ قراءة القرآن الكريم فى المحافل الدينية والمآتم في محافظة الإسماعيلية ثم انتقل فى الحفلات الدينية فى جميع المحافظات.

والتحق بالإذاعة عام 2010 بعدما فشل في عام 2000 وخرج في أول إذاعة عام 2012 تزوج عام 1997، ولديه ولدان وبنت، وهم محمود ومنار توأم وهم فى الفرقة الثانية لكلية تجارة جامعة قناة السويس، ويوسف فى الصف الثالث الإعدادى.





سافر لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك مع الجاليات الإسلامية في جميع أنحاء العالم بمشاركة زعماء ورؤساء الدول منهم، "استراليا وكينيا وتركيا والمالديف وباكستان والجزائر وأوغندا وكينيا والجبل الأسود وصيربيا وفنزويلا".



