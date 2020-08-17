AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تلاوة خاشعة لآيات حول الهجرة النبوية بصوت الشيخ محمد محروس.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:00 ص
الشيخ محمد محروس
الشيخ محمد محروس
Advertisements
محمود ضاحي
استضاف موقع صدى البلد الشيخ محمد محروس طلبة القاريء بالإذاعة والتلفزيون ونقيب قراء محافظات القناة.

وقرأ الشيخ محمد محروس طلبة آيات من كتاب الله بمناسبة العام الهجري الجديد ، قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38)..إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39)  سورة التوبة.

ولد طلبة، في 4 سبتمبر عام 1971 ونشأ فى مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وحفظ القرآن على يد والده الشيخ محروس طلبة، فى عمر العاشرة  و بدأ قراءة القرآن الكريم فى المحافل الدينية والمآتم في محافظة الإسماعيلية ثم انتقل فى الحفلات الدينية فى جميع المحافظات.
 والتحق بالإذاعة عام 2010 بعدما فشل في عام 2000 وخرج في أول إذاعة عام 2012  تزوج عام 1997، ولديه ولدان وبنت، وهم محمود ومنار توأم وهم فى الفرقة الثانية لكلية تجارة جامعة قناة السويس، ويوسف فى الصف الثالث الإعدادى.

 سافر لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك مع الجاليات الإسلامية في جميع أنحاء العالم بمشاركة زعماء ورؤساء الدول منهم، "استراليا وكينيا وتركيا والمالديف وباكستان والجزائر وأوغندا وكينيا والجبل الأسود وصيربيا وفنزويلا".

اضغط هنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرها 30 عاما.. صورة حصرية للشيخ الشحات أنور أثناء تلاوته القرآن في قصر رئيس المالديف

51 عاما على رحيل المنشاوي.. الصوت الباكي

في ذكرى رحيله.. الشيخ صديق المنشاوي يتخطى حدود الخشوع في تلاوة نادرة.. فيديو

في ذكرى وفاة أبو العينين شعيشع.. لقب بملك الصبا لقراءته القرآن بروح الشجن

أصغر قارئ بالإذاعة.. حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع يحكي بداية جده في دولة التلاوة

بث مباشر.. الشيخ حجاج هنداوي ضيف صدى البلد

ترشيحاتنا

دعاء استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام .. تعرف عليه

خوفًا من إغراءات بيراميدز.. الزمالك يرفع عرضه المالي لتجديد عقود ساسي وأوباما وجمعة

العظمى 34 في هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

فضل تكبيرة الإحرام.. ولماذا سميت بهذا الاسم؟

عفت نصار: الأهلي يحصل على عمولات واللجنة الخماسية أصرت على استكمال الدوري للمارد

لعنة القصر الملكي تطاردهما.. شاهد منزل ميجان وهاري الجديد مهدد بالانهيار

AdvertisementS

الذهب يسقط.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 17-8-2020

حكاية طالبة ثانوية عامة اكتشفت 35 درجة زيادة في امتحان اللغة العربية بعد تقديم تظلم

وفاة ابن خالة الفنان خالد سليم

أنباء عن زواج طارق العريان.. من هي العروس؟.. صور

توقف الحركة المرورية على دائري المعادي بسبب تسرب جاز من سيارة.. صور

اقرأها لـ 7 أيام أو أكثر بهذا الشرط .. سورة قرآنية تقوي الذاكرة وتعالج النسيان

دعوى تمكين ومشاكل زوجية.. جيران زوجة الهرم المقتولة فى الديب فريزر يروون آخر لحظات فى حياة المجنى عليها.. صور

انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض والبط والكتاكتيت.. تعرف عليها

المرور: إغلاق الطريق الدائري بالمعادي وتحويل الحركة.. صور

كورونا يهاجم لبنان.. وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال: إغلاق حتمي أسبوعين

مدير عام منجم حمش: إنتاج 93 كيلو ذهب كبداية وبيعها للبنك المركزي بالجنيه

استغلت الفرصة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف سيدة لطفل تائه في وضح النهار.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشروب منزلي.. احمي نفسكِ من الموجة الثانية لفيروس كورونا

بسبب عنكبوت.. شاهد سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتعرض لحادث مروع

استغلت الفرصة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف سيدة لطفل تائه في وضح النهار.. شاهد