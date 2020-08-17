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بين الناس

خوفا من العدوى والأمراض .. شكوى من تراكم القمامة وانتشار الحشرات بمنطقة حسن محمد فى شارع فيصل

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عماد السيد إبراهيم مصطفى، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة بمنطقة حسن محمد بشارع فيصل التابعة لمحافظة الجيزة .

ويقول فى رسالته : نعانى من تراكم القمامة بمنطقة حسن محمد بشارع فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، ما يؤدى الى انتشار الرائحة الكريهة، فضلا عن انتشار الحشرات والقوارض المختلفة المحملة بالأمراض والأوبئة المختلفة التى قد تنقلها للأهالى .

 لافتين إلى تقدمهم بالعديد من الشكاوى لمحافظة البحيرة، ولكن لم يتم الاستجابة لها.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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