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مرأة

بدون مضادات حيوية.. حيل سريعه تخلصك من التهاب الحلق

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:01 ص
التهاب الحلق
التهاب الحلق
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لمياء الياسين

أسباب عديدة للإصابة بـ إلتهاب الحلق  فيجب استخدام علاج التهاب الحلق كالمضادات الحيوية، وذلك حتى لا يتسبب التهاب الحلق في  مضاعفات.

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وفقا لموقع هيلث لاين يمكن أن تصيب الالتهابات البكتيرية في الإصابة بـ التهاب الحلق؛ وتعد أبرز أعراض التهاب الحلق ألم أو إحساس بالخدش يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث و صعوبة البلع و الإصابة بقرح في الحلق و تورم اللوزتين واحمرارهما  وظهور بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين مع الإصابة بالحمى و السعال و صداع الرأس

على الجانب الأخر إذا كنت ممن لا يفضلون تناول المضادات الحيوية يمكنك الإعتماد على المشروبات التالية  لعلاج التهاب الحلق يمكنك الاعتماد على تناولها بين الوجبات

1- شاي البابونج: يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تخفف من آلام الحلق.

2- الزنجبيل:تناول الزنجبيل الدافئ يساعد في تخفيف التهاب الحلق وتسكين الألم.

3- الحلبة:  بذور الحلبة تعد مضادا جيدا للفطريات.

4- عصير الليمون: يحارب التهابات الجسم وتخفيف التهاب الحلق.
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