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اقتصاد

أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين 17- 8-2020

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الأثنين   17- 8-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.85 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع .

وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.88جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع .

و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.87 جنيه للشراء و16.97 جنيه للبيع .

وسجل  الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.87 جنيه للشراء 16.97 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.89جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.88جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.87 جنيه للشراء و 15.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.97جنيه للشراء و 15.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان  نحو 15.89جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.
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