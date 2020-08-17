أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين 17- 8-2020

ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الأثنين 17- 8-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.85 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع .
وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.88جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع .
و سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.87 جنيه للشراء و16.97 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.87 جنيه للشراء 16.97 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.89جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.88جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.87 جنيه للشراء و 15.97 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.97جنيه للشراء و 15.97 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان نحو 15.89جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.