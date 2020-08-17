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رياضة

لوفرين صديق محمد صلاح يتحدث لـ صدى البلد.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:35 ص
لوفرين ومحمد صلاح
لوفرين ومحمد صلاح
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حسن العمدة
لأول مرة على الشاشات المصرية يظهر المدافع الكرواتي ديان لوفرين، لاعب زينيت الروسي الحالي ونجم ليفربول السابق. 

في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد، يكشف فيها كاتم أسرار محمد صلاح عن كواليس علاقته الخاصة جدًا بالفرعون المصري. 

ويكشف لوفرين كيف ثأر من راموس بعد إصابته لصلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقيقة طلب صلاح شارة قيادة المنتخب. 

وفي لحظات مؤثرة يحكي لوفرين عن ذكريات الطفولة عندما كان لاجئا في كرواتيا مع أهله والصعوبات التي واجهها، ثم كيف وصل بعد ذلك إلى وصافة كأس العالم؟

تذاع الحلقة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أغسطس، من الحادية عشر مساءً وحتى الواحدة صباحًا.

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