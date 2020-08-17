كانوا برفقة رئيس الوزراء الروسي.. إصابة عدة صحفيين بفيروس كورونا

خلال جولة لرئيس الوزراء الروسي بالشرق الأقصى، أصيب صحفيين من المرافقين له بفيروس كورونا المستجد، واشتبه في إصابة عدة صحفيين آخرين.





ووفقًا للمكتب الصحفي للحكومة الروسية فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية لعزل الصحفيين وعلاجهم.

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جاء ذلك بعد أيام قليلة من تأكيد إصابة «يوري تروتنيف» مفوض الرئيس الروسي في دائرة الشرق الأقصى الفيدرالية بفيروس كورونا.





وقد أكد المكتب الحكومي بأن إصابة الصحفيين لن تؤثر على جولة رئيس الوزراء «ميخائيل ميشوستين» التي تستمر حتى يوم 18 أغسطس.





جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الروسي كان قد أصيب بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام، وشفي منه بعد تلقي العلاج.



