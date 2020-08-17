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اقتصاد

من بينها الخط الساخن.. خطوات تسجيل قراءة عداد المياه بانتظام

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:03 ص
لقاء عبر الفيديو
لقاء عبر الفيديو كونفرانس
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آمنة عبد العظيم
عقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد ، الاجتماع الدورى مع روؤساء القطاعات ، ومديرى المناطق عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس،لبحث ومناقشة أهمية الانتظام فى قراءة العدادات وتحصيل الاستهلاك أولا بأول بجميع المناطق التابعة للشركة، وتحفيز المواطنين على تسجيل قراءة العداد عن طريق تطبيق قراءتي الذى يمنع تراكم الاستهلاكات غير المحاسب عليها.

 كما ناقش اللقاء آليات رفع كفاءة مراكز خدمة العملاء وتلبية حاجة المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، فى اسرع وقت ممكن دون حدوث أى ازدحامات داخل المركز  من خلال الخط الساخن حرصا على عدم انتشار فيروس كورونا المستجد وتأمينا لسلامة المواطنين.

وتطرق الاجتماع لأهمية تفعيل الخطة الدورية التي يطبقها قطاع المعامل لغسيل الشبكات والمروقات ضمانا لوجودة المياه كأولى أهداف الشركة وتحقيقا لرؤيتها المعلنه،  ونهو الأعمال التنفيذية بمشروعات الصرف الصحى المنفذة بقرى (شطب ،موشا،ريفا ،دير ريفا، الزوية) مركز أسيوط وقرى(النواورة ،العتمانية،وادى الشيخ) مركز البدارى ،المنفذة بتكلفة اجمالية 2.2 مليار جنيه.

وشدد المهندس محمد صلاح، أثناء اللقاء على ضرورة الألتزام بالجدول الزمنى لنهو الأعمال التنفيذية بالمشروع ،كما ناقش الأجتماع أعمال الإحلال والتجديد التى تتم على مستوى الشركة  ضمن الخطة المالية الموجهة لإحلال وتجديد خطوط وشبكات ومحطات المياه والصرف وعمل توصيلات جديدة ونقل خطوط قديمة أو تعديل مسارها نحو الإرتقاء بمؤشرات الأداء الخدمى المقدم للمواطن الأسيوطى على نطاق المحافظة .
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