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حوادث

مصرع شخصين وإصابة مجند في تبادل لإطلاق النيران بالقوصية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومباحث القوصية، ومن خلال خطة المديرية للقضاء وتجفيف منابع المخدرات وملاحقة الخارجين على القانون بقرية بنى قرة بمركز القوصية فجر اليوم الاثنين من تصفية شخصين مطلوبين على ذمة قضايا.

وكانت الحملة الأمنية المكبرة قد داهمت قرية بني قرة التابعة لمركز القوصية واستهدفت منازل ٣ أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا، وأثناء المداهمة قامت العناصر الإجرامية بإطلاق النيران، على القوات فبادلتهم القوات إطلاق النار.  

وأسفر تبادل إطلاق النار بين الطرفين عن مقتل "وليد .ا" ٣٨ سنة، احد العناصر الإجرامية بمركز القوصية ومطلوب ضبطه على ذمة قضايا، و"بدر .س"، وأصيب مجند من الشرطة وتم نقل جثث العناصر الإجرامية إلى مستشفى أسيوط الجامعي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن القتلي من العناصر الخطرة.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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