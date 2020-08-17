١٨٢ مليون جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي بقرى الفيوم





أعلنت شركة المياه والصرف الصحي عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من تنفيذ واستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بست قرى بالفيوم.





بناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.





أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم انه تم توفير الاعتماد المالى اللازم المقدر بنحو ١٨٢ مليون جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة والمعروفة بالقرى المبللة " فرقص،السعيدية، سرسنا" بجانب استكمال الاعمال بقريتى فيديمين وشكشوك وسنرو.









وأضاف دره أن هذه المشروعات كانت متوقفة منذ ثورة يناير ٢٠١١ نتيجة لعدم توفير التمويل والاعتماد المالى المطلوب من اجل استكمال هذه المشاريع والانتهاء منها وسيتم ان شاء الله تعالى البدء فى التنفيذ بعد طرحها في مناقصات عامة على الشركات التى تعمل فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحي.