شوبير ينتقد الأهلي ويكشف تغييرات جديدة فى التشكيل بعد العروض السيئة

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، الأداء الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ، بعد استكمال مسابقة الدوري الممتاز، خلال مبارياته أمام إنبي والإنتاج الحربي.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية : "الأهلي ظهر بشكل مميز في بداية مسيرته مع فايلر، لكن الفريق لا يؤدي بالشكل المطلوب بعد فترة التوقف بسبب كورونا".
وأضاف "أتوقع أن يتجه فايلر لإجراء عدة تعديلات في تشكيل الفريق، مثل مشاركة حمدي فتحي وأليو بادجي في التشكيل الأساسي خلال لقاء أسوان، لمحاولة إيجاد الحلول الهجومية، بدلًا من الاعتماد على الكرات العالية".
وقال شوبير في تصريحات إذاعية : "الأهلي ظهر بشكل مميز في بداية مسيرته مع فايلر، لكن الفريق لا يؤدي بالشكل المطلوب بعد فترة التوقف بسبب كورونا".
وأضاف "أتوقع أن يتجه فايلر لإجراء عدة تعديلات في تشكيل الفريق، مثل مشاركة حمدي فتحي وأليو بادجي في التشكيل الأساسي خلال لقاء أسوان، لمحاولة إيجاد الحلول الهجومية، بدلًا من الاعتماد على الكرات العالية".
وأعلن السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي قائمة فريق لمواجهة أسوان اليوم الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي «أفشة» وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني وعربي بدر ومصطفى شوبير.