شوبير ينتقد الأهلي ويكشف تغييرات جديدة فى التشكيل بعد العروض السيئة

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، الأداء الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ، بعد استكمال مسابقة الدوري الممتاز، خلال مبارياته أمام إنبي والإنتاج الحربي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : "الأهلي ظهر بشكل مميز في بداية مسيرته مع فايلر، لكن الفريق لا يؤدي بالشكل المطلوب بعد فترة التوقف بسبب كورونا".

وأضاف "أتوقع أن يتجه فايلر لإجراء عدة تعديلات في تشكيل الفريق، مثل مشاركة حمدي فتحي وأليو بادجي في التشكيل الأساسي خلال لقاء أسوان، لمحاولة إيجاد الحلول الهجومية، بدلًا من الاعتماد على الكرات العالية".

وأعلن السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي قائمة فريق لمواجهة أسوان اليوم الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏









وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏محمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي ‏لطفي وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي «أفشة» وعلي معلول ‏وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني وعربي بدر ‏ومصطفى شوبير.‏



