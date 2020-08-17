لعنة الإنذار.. 3 نجوم كبار فى الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك

أصبح الثلاثي على معلول ومحمد هانى وأحمد فتحي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مهددين بالغياب عن مواجهة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 21 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.
ويلتقى الأهلى مع أسوان اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الـ 20 ، وفى حال حصول أى لاعب من الثلاثي معلول وهانى وفتحى على البطاقة الصفراء خلال مباراة اليوم سيغيب عن مواجهة الزمالك .
ويلتقى الأهلى مع أسوان اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الـ 20 ، وفى حال حصول أى لاعب من الثلاثي معلول وهانى وفتحى على البطاقة الصفراء خلال مباراة اليوم سيغيب عن مواجهة الزمالك .
وأعلن السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي قائمة فريق لمواجهة أسوان اليوم الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي «أفشة» وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني وعربي بدر ومصطفى شوبير.