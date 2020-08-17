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رياضة

لعنة الإنذار.. 3 نجوم كبار فى الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:36 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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عمرو الحلواني
أصبح الثلاثي على معلول ومحمد هانى وأحمد فتحي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مهددين بالغياب عن مواجهة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الـ 21 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.


ويلتقى الأهلى مع أسوان اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الـ 20 ، وفى حال حصول أى لاعب من الثلاثي معلول وهانى وفتحى على البطاقة الصفراء خلال مباراة اليوم سيغيب عن مواجهة الزمالك .


وأعلن السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي قائمة فريق لمواجهة أسوان اليوم الإثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏


وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏محمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي ‏لطفي وأليو ديانج ومحمد الشناوي وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي «أفشة» وعلي معلول ‏وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني وعربي بدر ‏ومصطفى شوبير.‏
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